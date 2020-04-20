Путин предупредил, что Россия еще не прошла пик заболеваемости коронавирусом
Президент отметил, что власти смогли замедлить распространение COVID-19. Однако это только первый этап борьбы.
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Фото, видео: ТАСС /Савостьянов Сергей, 5-tv.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России еще не пройден. Заявление он сделал во время совещания с экспертами по борьбе с опасной болезнью.
«Нам в целом удается решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, а именно замедлить ее распространение. Но это ни в коем случае не должно нас успокаивать. Как говорят специалисты, вы и ваши коллеги, пик заболеваемости еще впереди, и теперь нам нужно сделать все, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато, когда фиксируется наибольшее число новых заражений», — сказал глава государства.
Он отметил, что распространение коронавируса удалось замедлить с помощью с помощью режима нерабочих дней и карантинных мер. Однако ситуация все равно остается сложной, сказал Путин.
«Ситуация остается сложной, распространение эпидемии, к сожалению, продолжается. Число граждан, заразившихся коронавирусом, растет <…> К сожалению, инфекция, даже если речь идет о единичных случаях, зафиксирована уже во всех 85 субъектах федерации», — заявил президент.
В совещании с президентом принимают участие вирусологи, инфекционисты, а также руководители ведущих профильных медицинских центров. Кроме того, к нему присоединились вице-премьер Татьяна Голикова и мэр Москвы Сергей Собянин.
Как сообщал 5-tv.ru, за минувшие сутки коронавирусом в России заразились 4268 человек. Общее число больных COVID-19 достигло 47 121.
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