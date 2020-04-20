Цены на кофе стремительно растут из-за пандемии коронавируса
Из-за закрытия ресторанов и кафе многие начали закупаться кофейными зернами и варить напиток дома.
Фото: www.globallookpress.com /Ralph Kerpa
В число самых востребованных товаров в условиях пандемии коронавируса, согласно последним данным, вошел кофе. Из-за закрытия ресторанов и кафе люди начали активно закупаться зернами и варить напиток в домашних условиях. Таким образом, спрос на него повысился и, учитывая эту тенденцию, продавцы подняли цены на кофе, причем в некоторых странах даже довольно значительно. За ростом стоимости напитка проследил CNBC.
Так, за последний месяц сорт Арабика на Нью-Йоркской бирже подорожал на 15%, то есть до 1,2 доллара за фунт. При этом еще 5 февраля кофе стоил всего 97 центов за фунт.
Как отмечают эксперты, у этого напитка всегда было много поклонников. Однако если раньше посиделки за чашкой кофе чаще всего происходили на свежем воздухе и в кафе, теперь люди предпочитают это делать дома. Этому способствует также тот факт, что многие фирмы перевели сотрудников на дистанционную работу, и у них отпала необходимость брать кофе с собой по дороге в офис.
«Для многих других товаров, таких как металлы или нефть, определенно произошло значительное снижение спроса — это не относится к кофе. Просто произошел переход от одного вида потребления к другому — от потребления вне дома к потреблению дома», — пояснил представитель брокерской компании Marex Spectron Максимилиан Копестаке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что из-за падения курса рубля в России может подорожать кофе и ряд других продуктов.
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