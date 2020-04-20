СК возбудил уголовное дело по факту жестокого избиения ребенка матерью в Новороссийске

Следственный комитет РФ по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту жестокого избиения шестилетнего мальчика матерью в Новороссийске. Как сообщила помощник руководителя регионального СУ СК Анна Пушкина, вопиющий инцидент произошел вечером 15 апреля в квартире одного из домов по улице Видова.

Следователи выяснили, что жители соседних квартир сообщили в полицию о затоплении. Прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире малолетнего ребенка со следами побоев. Вода, текущая из незакрытого крана, залила практически весь пол в жилом помещении. 33-летняя мать мальчика в этот момент дома отсутствовала.

«По предварительным данным, женщина систематически истязала ребенка, нанося ему удары по различным частям тела, а также оставила сына одного в закрытом помещении на длительное время», — сказала Анна Пушкина.

СК РФ

Материалы проверки по данному факту были изъяты сотрудниками СК РФ из органов полиции. Следователи незамедлительно возбудили в отношении подозреваемой уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ходе следствия будет дана оценка работе контрольных органов и изучены условия жизни, а также воспитания ребенка.

Ранее 5-tv.ru опубликовал шокирующие кадры — избитого шестилетнего мальчика нашли в квартире в Новороссийске.