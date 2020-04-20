«Будто песок в груди»: Россияне с коронавирусом рассказали о первых симптомах

Зараженные коронавирусом россияне рассказали в интервью «Известиям» о первых симптомах заболевания. При этом ряд пациентов отметили, что изначально не оценили ситуацию с распространением COVID-19, как серьезную.

Инфицированная 36-летняя москвичка призналась, что считала пандемию нового внеклеточного агента чушью и абсолютно не боялась заразиться. Когда у женщины поднялась температура, она сразу вызвала скорую помощь. Впоследствии жительница столицы вызывала врачей несколько раз. Из-за легкого течения заболевания госпитализировали ее не сразу.

Москвичка отметила, что на протяжении десяти дней у нее отсутствовало обоняние. При этом не было ни кашля, ни проблем с дыханием.

«Температура держалась четыре дня, причем последние два дня была 37. Было ощущение, как будто вдохнула носом воды, и она стоит в переносице», — призналась собеседница издания.

В более тяжелой форме заболевание коронавирусом протекало у 34-летней жительницы Звенигорода. Женщину доставили в больницу в конце марта с двухсторонней мультисегментарной пневмонией и подозрением на COVID-19. В течение нескольких дней у пациентки стояла высокая температура — 39,6.

«Было больно дышать, кашель такой, что, кажется, что выпадут легкие. Все это время ко мне каждый день приезжали врачи и „скорая“. Первый тест сделали спустя пять дней после того, как я почувствовала симптомы. Сперва начался сухой кашель, боль при дыхании. Ощущение, как будто в груди песок», — рассказала женщина.

Пациентка отметила, что у нее не болело горло, и не было даже насморка. Наблюдалась ломота в теле и расстройство желудочно-кишечного тракта. Жительницу Звенигорода лечили препаратами от ВИЧ, благодаря которым ее состояние улучшилось, но проблемы с дыханием сохранялись.

«Даже держать глаза открытыми сложно, настолько сильная слабость. Все силы уходили на то, чтобы пить много воды», — вспоминает пациентка.

Женщина добавила, что у ее супруга также был диагностирован коронавирус, но все прошло в более легкой форме за пять дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поддержал идею обеспечить вакциной от коронавируса в первую очередь медиков.

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