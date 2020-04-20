Путин поддержал идею обеспечить вакциной от коронавируса в первую очередь медиков

Президент России Владимир Путин поддержал идею обеспечить в первую очередь медиков вакциной против коронавируса, когда она появится. Соответствующее предложение поступило к главе государства в ходе совещания по ситуации с распространением COVID-19 в стране.

Комментируя процесс разработки препарата, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что на стадию клинических испытаний вакцина должна перейти уже 1 июня.

«К 31 мая планируется завершить весь комплекс доклинических исследований и с 1 июня перейти к клиническим исследованиям», — подчеркнул он.

В свою очередь, Путин поручил главе Министерства здравоохранения Михаилу Мурашко проработать ускорение регистрации препарата против коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.

«Михаил Альбертович, надо все, что сейчас было предложено Александром Леонидовичем (Гинцбургом — Прим.ред.) систематизировать. <…> Это касается и ускорения разрешительных процедур, имеется в виду по линии Росздрава, и касается всех других административных процедур, в том числе и таможенных, при завозе необходимого оборудования», — обратился к министру российский лидер.

5-tv.ru

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин предупредил, что пик заболеваемости COVID-19 в России пока не пройден. Зампредседателя правительства Татьяна Голикова сказала, что РФ занимает второе место в мире по числу тестирований на коронавирус.

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