Путин поддержал идею обеспечить вакциной от коронавируса в первую очередь медиков
Препарат против COVID-19 перейдет на клинические испытания уже 1 июня.
Закрыть
Смотрите также:
Мишустин планирует экстренное совещание с главами регионов на фоне СOVID-19
Песков оценил запасы средств индивидуальной защиты от вирусов в регионах
«Это позитивная история»: Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
Более 40 пациентов с коронавирусом умерли за сутки в России
За сутки число инфицированных COVID-19 в России увеличилось на 4268
Патриарх Кирилл пожелал верующим прекращения пандемии COVID-19
Владимир Путин заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом в России
В Москве за сутки от коронавируса скончались 28 человек
В Подмосковье от коронавируса скончались 49 человек
В Кремле рассчитывают увидеть признаки выхода на плато по коронавирусу после 20 апреля
Число инфицированных COVID-19 в России ежедневно увеличивается на 14-17%
Порядка 1,4 млн пассажиров в Москве привязали свои проездные к цифровым картам
Минздрав одобрил применение китайского препарата при коронавирусе
В Минздраве Башкирии осудили поступок сбежавших из-под карантина врачей
Фото, видео: ТАСС/Fotoarena via ZUMA Press, 5-tv.ru
Президент России Владимир Путин поддержал идею обеспечить в первую очередь медиков вакциной против коронавируса, когда она появится. Соответствующее предложение поступило к главе государства в ходе совещания по ситуации с распространением COVID-19 в стране.
Комментируя процесс разработки препарата, директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург отметил, что на стадию клинических испытаний вакцина должна перейти уже 1 июня.
«К 31 мая планируется завершить весь комплекс доклинических исследований и с 1 июня перейти к клиническим исследованиям», — подчеркнул он.
В свою очередь, Путин поручил главе Министерства здравоохранения Михаилу Мурашко проработать ускорение регистрации препарата против коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства.
«Михаил Альбертович, надо все, что сейчас было предложено Александром Леонидовичем (Гинцбургом — Прим.ред.) систематизировать. <…> Это касается и ускорения разрешительных процедур, имеется в виду по линии Росздрава, и касается всех других административных процедур, в том числе и таможенных, при завозе необходимого оборудования», — обратился к министру российский лидер.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин предупредил, что пик заболеваемости COVID-19 в России пока не пройден. Зампредседателя правительства Татьяна Голикова сказала, что РФ занимает второе место в мире по числу тестирований на коронавирус.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 20 апр
- На все руки мастера: как родители занимают детей на самоизоляции
- 20 апр
- Собянин заявил о продлении жесткого пропускного режима в Москве до 1 мая
- 20 апр
- Полиция выясняет обстоятельства тайной вечеринки с поцелуями в Екатеринбурге
- 20 апр
- Россия заняла второе место в мире по числу тестирований на коронавирус
- 20 апр
- COVID-19 диагностирован у 78 человек в больнице Екатеринбурга
- 20 апр
- Путин предупредил, что Россия еще не прошла пик заболеваемости коронавирусом
- 20 апр
- Медцентр Минобороны РФ в Нижнем Новгороде готов к оказанию помощи по борьбе с коронавирусом
- 20 апр
- Песков оценил запасы средств индивидуальной защиты от вирусов в регионах
- 20 апр
- «Это позитивная история»: Собянин рассказал о ситуации с коронавирусом в Москве
- 20 апр
- Зараженный коронавирусом житель Екатеринбурга ранил ножом полицейского
Читайте также
61%
0.73 81.10
0.99
Нашли ошибку?