В Минздраве РФ надеются, что к лету 2020 года ситуация с коронавирусом в стране начнет улучшаться. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Всех волнует, когда мы вернемся к нормальному образу жизни. Безусловно, этого всем хочется, и не меньше — медицинским работникам. Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать, и дальше уже все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках», — сказал министр в эфире одного из федеральных телеканалов.

По его словам, подготовка в субъектах РФ к борьбе с COVID-19 идет едва ли не «по полувоенному пути». Это происходит, поскольку изначально в регионах сложилась «идеалистическая картина» об инфекции. Местные власти отчитались, что готовы к встрече коронавируса. Однако при уточнении деталей выяснилось, что им нужно предпринять дополнительные усилия.

Отвечая на вопрос о готовности субъектов РФ к борьбе с коронавирусной инфекцией, Мурашко напомнил о выделении им дополнительного финансирования. Дотации позволят им довести готовность до должного уровня. Для оказания помощи тяжелым больным между регионами также будут перебрасывать медицинский персонал.

Ранее 5-tv.ru со ссылкой на слова главы Минздрава РФ сообщал, сколько россиян находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса.