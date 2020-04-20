В Минздраве РФ сообщили, когда ситуация с коронавирусом пойдет на спад
Михаил Мурашко сказал, что медицинским работникам тоже хочется вернуться к нормальной жизни.
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Фото, видео: ТАСС / Мальгавко Сергей, 5-tv.ru
В Минздраве РФ надеются, что к лету 2020 года ситуация с коронавирусом в стране начнет улучшаться. Об этом сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
«Всех волнует, когда мы вернемся к нормальному образу жизни. Безусловно, этого всем хочется, и не меньше — медицинским работникам. Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать, и дальше уже все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках», — сказал министр в эфире одного из федеральных телеканалов.
По его словам, подготовка в субъектах РФ к борьбе с COVID-19 идет едва ли не «по полувоенному пути». Это происходит, поскольку изначально в регионах сложилась «идеалистическая картина» об инфекции. Местные власти отчитались, что готовы к встрече коронавируса. Однако при уточнении деталей выяснилось, что им нужно предпринять дополнительные усилия.
Отвечая на вопрос о готовности субъектов РФ к борьбе с коронавирусной инфекцией, Мурашко напомнил о выделении им дополнительного финансирования. Дотации позволят им довести готовность до должного уровня. Для оказания помощи тяжелым больным между регионами также будут перебрасывать медицинский персонал.
Ранее 5-tv.ru со ссылкой на слова главы Минздрава РФ сообщал, сколько россиян находятся в тяжелом состоянии из-за коронавируса.
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