Глава Минздрава назвал число россиян в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Михаил Мурашко призвал не заниматься самолечением и обращаться за медпомощью как можно раньше.

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Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Более 700 россиян с диагностированной коронавирусной инфекцией COVID-19 находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«У нас создан специальный консультативный центр федеральный, и все тяжелые пациенты, они ставятся на учет в этот федеральный центр и консультируются специалистами самого высокого уровня, и таких пациентов более 700 на сегодняшний день уже», — сказал министр в эфире одного из федеральных телеканалов.

Мурашко добавил, что меры по разобщению людей и самоизоляции показывают свою эффективность. Так, в больницы Москвы стало поступать меньше тяжелых пациентов с коронавирусом. Глава Минздрава также призвал не заниматься самолечением и как можно раньше обращаться за медпомощью.

«У пациентов, которые своевременно обратились (к медикам — Прим. ред.) и рано начали лечение, исход и прогноз значительно лучше, чем у тех, которые самостоятельно принимали лекарственные препараты или просто ждали, что завтра станет чуть-чуть получше. Поэтому главное, чтобы пациент успел обратиться тогда, когда нужно», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Михаил Мурашко назвал коронавирус поводом для модернизации системы здравоохранения. Глава российского Минздрава сделал такое заявление во время видеоконференции с коллегами из стран «Большой двадцатки».

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Тема:
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