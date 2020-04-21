Еще 29 человек с коронавирусом скончались в Москве

Еще 29 пациентов с коронавирусом скончались в столице. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. У умерших диагностирована пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

Отмечается, что среди умерших — пациенты от 31 года до 94 лет. У 31-летнего пациента установлен диагноз двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом. Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания, в том числе гипертония, хронический пиелонефрит, синдром Пиквика, хронический бронхит. Четверо из скончавшихся страдали сахарным диабетом.

Как передавал 5-tv.ru, за сутки в России коронавирусом заразились 4 268 человек. Общее число достигло 47 121. В оперштабе отметили, что более половины новых случаев заражения коронавирусом являются завозными. Наибольшее количество зафиксировано в Москве — 2026, Подмосковье — 578 и Нижегородской области.

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