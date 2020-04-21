Еще 29 человек с коронавирусом скончались в Москве
Возраст умерших — от 31 до 94 лет. Число жертв COVID-19 в столице достигло 233.
Фото: ТАСС / Михаил Терещенко
Еще 29 пациентов с коронавирусом скончались в столице. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. У умерших диагностирована пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
Как передавал 5-tv.ru, за сутки в России коронавирусом заразились 4 268 человек. Общее число достигло 47 121. В оперштабе отметили, что более половины новых случаев заражения коронавирусом являются завозными. Наибольшее количество зафиксировано в Москве — 2026, Подмосковье — 578 и Нижегородской области.
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