Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 20 апреля
Число зараженных COVID-19 по всему миру — 2 404 071 человек. Болезнь унесла более 165 тысяч жизней.
Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Knut Niehus via ww
Погибшие и пострадавшие на 20 апреля
Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 2 404 071 человек. Болезнь унесла жизни 165 229 человек. Всего были протестированы 3 865 864 жителей планеты.
Ситуация в России
28 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались за минувшие сутки в Москве. Самому пожилому — 98 лет, самому молодому — 44. У троих был сахарный диабет. Таким образом число погибших в столице превысило 200 человек. Такие данные озвучили в Оперативном штабе. При этом больше трех тысяч человек уже сумели победить вирус.
В Петербурге 46 заболевших — в реанимации, 370 — на амбулаторном лечении, 240 — отправились на выписку.
Тем временем еще в одном городе-миллионнике объявлен пропускной режим. С 23 апреля специальные разрешения для въезда и перемещения по городу должны быть у жителей Ростова-на-Дону. Действовать новые документы будут при предъявлении паспорта и только по пути на работу и обратно.
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Ситуация в мире
Усилия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 нужно активно поддерживать. Об этом на встрече с коллегами из «Большой двадцатки» заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Министр поблагодарил ВОЗ и другие страны, которые поделились своим опытом в борьбе с опасной инфекцией.
Между тем, число заразившихся коронавирусом в мире достигло 2 404 071. Более 165 тысяч человек умерли. Но, несмотря на это, некоторые страны все же начали постепенно отменять карантин.
Так, в Израиле уже открылись детсады и магазины. А в Испании наградили аплодисментами героя-таксиста, который развозил пациентов бесплатно с риском для собственного здоровья. Чтобы сделать сюрприз, медики сказали мужчине, что его ждет новый больной. Когда водитель приехал — его встретили овациями.
А в Турции выздоровление от коронавируса 107-летней женщины — назвали чудом. При этом, справиться с болезнью ей удалось в рекордные сроки — всего лишь за неделю. Врачи считают, что не последнюю роль в этом сыграл сильный иммунитет и здоровый образ жизни.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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