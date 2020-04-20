Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 20 апреля

Погибшие и пострадавшие на 20 апреля

Число зараженных вирусом COVID-19 во всем мире, по данным статистического сайта Сoronavirus-monitor.ru, достигло 2 404 071 человек. Болезнь унесла жизни 165 229 человек. Всего были протестированы 3 865 864 жителей планеты.

Ситуация в России

28 пациентов с диагнозом COVID-19 скончались за минувшие сутки в Москве. Самому пожилому — 98 лет, самому молодому — 44. У троих был сахарный диабет. Таким образом число погибших в столице превысило 200 человек. Такие данные озвучили в Оперативном штабе. При этом больше трех тысяч человек уже сумели победить вирус.

В Петербурге 46 заболевших — в реанимации, 370 — на амбулаторном лечении, 240 — отправились на выписку.

Тем временем еще в одном городе-миллионнике объявлен пропускной режим. С 23 апреля специальные разрешения для въезда и перемещения по городу должны быть у жителей Ростова-на-Дону. Действовать новые документы будут при предъявлении паспорта и только по пути на работу и обратно.

Владимир Путин заявил о полном контроле ситуации с коронавирусом в России. Президент заверил, что на фоне коронавируса все уровни власти работают ритмично, организованно и ответственно. Такое заявление он сделал, поздравляя россиян с Пасхой.

Демограф заявила, что после эпидемии СОVID-19 Россию ждет всплеск рождаемости. По данным специалиста, статистика смертности и рождаемости в РФ по итогам 2020 года преподнесет ряд сюрпризов.

АСИ предложило приравнять мигрантов к россиянам для выплаты им пособий. Для оставшихся без работы приезжих хотят ввести денежные компенсации.

Треть россиян поддерживают перенос майских праздников. Участников опроса попросили поделиться мнением о возможном переносе майских праздников на другое время из-за пандемии коронавируса.

Глава Минздрава назвал коронавирус поводом для модернизации системы здравоохранения. Михаил Мурашко заявил во время видеоконференции «Большой двадцатки», что Россия постоянно изучает опыт борьбы других стран с COVID-19.

Елена Малышева показала на видео, как врачи реанимируют пациента с коронавирусом. Телеведущая призвала всем соблюдать режим самоизоляции и пожелала всем здоровья.

Ситуация в мире

Усилия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по борьбе с COVID-19 нужно активно поддерживать. Об этом на встрече с коллегами из «Большой двадцатки» заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко. Министр поблагодарил ВОЗ и другие страны, которые поделились своим опытом в борьбе с опасной инфекцией.

Между тем, число заразившихся коронавирусом в мире достигло 2 404 071. Более 165 тысяч человек умерли. Но, несмотря на это, некоторые страны все же начали постепенно отменять карантин.

Так, в Израиле уже открылись детсады и магазины. А в Испании наградили аплодисментами героя-таксиста, который развозил пациентов бесплатно с риском для собственного здоровья. Чтобы сделать сюрприз, медики сказали мужчине, что его ждет новый больной. Когда водитель приехал — его встретили овациями.

А в Турции выздоровление от коронавируса 107-летней женщины — назвали чудом. При этом, справиться с болезнью ей удалось в рекордные сроки — всего лишь за неделю. Врачи считают, что не последнюю роль в этом сыграл сильный иммунитет и здоровый образ жизни.

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