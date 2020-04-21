Составлен рейтинг самых безопасных стран во время пандемии коронавируса
Государства оценивали по количеству и эффективности принятых мер по борьбе с заболеванием.
Фото: Zuma\TASS
Аналитики фонда Deep Knowledge Group составили рейтинг наиболее безопасных государств во время пандемии коронавируса. В исследовании оценивались количество и эффективность предпринимаемых странами мер в борьбе с COVID-19. Об этом пишет издание Express.
Первое место в списке занимает Израиль. В настоящий момент в стране самый низкий уровень смертности от заболевания. Специалисты полагают — ситуация объясняется тем, что государство «находится в состоянии постоянного кризиса и имеет большой опыт в плане закрытия границ и чрезвычайных ситуаций». По данным на 21 апреля, в стране зарегистрировано 13,8 тысяч случаев заражения коронавирусом, из них скончались 181 человек.
На второй строчке рейтинга оказалась Германия. Известно, что с 1 мая в стране планируют открыть часть магазинов, закрытых ранее из-за режима самоизоляции. Также сообщается, что в государстве готовы оказывать бесплатную медпомощь иностранцам с коронавирусом. По последним данным, заболеванию там подверглись 143,4 тысячи граждан, из которых умерли более 4,5 тысяч.
Третье место заняла Южная Корея. В самом начале пандемии государство оказалось вторым после Китая по наибольшему количеству зараженных в сутки. Однако правительству удалось изменить ситуацию. В среднем за сутки в апреле в стране фиксируют порядка десяти тысяч новых случаев заболевания.
Места в рейтинге безопасных во время пандемии коронавируса стран распределились следующим образом:
- Израиль
- Германия
- Южная корея
- Австралия
- Китай
- Новая Зеландия
- Тайвань
- Сингапур
- Япония
- Гонконг
Ранее 5-tv.ru писал, что врачи составили рейтинг продуктов для защиты от коронавируса.
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