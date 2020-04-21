Известный актер рассказал, что открытая «борьба» двух персонажей сериала на самом деле была истинной любовью.

Дворецкий из «Моей прекрасной няни» откровенно о романе с Жанной Аркадьевной

Фото: tv.ua

Звезда «Моей прекрасной няни» Борис Смолкин признался: в то время, как по сюжету сериала он должен был ненавидеть свою напарницу Ольгу Прокофьеву, исполняющую роль строптивой Жанны Аркадьевны, на самом деле он ее искренне любил.

Откровенно о страстном и бурном романе со знаменитой актрисой ее 72-летний коллега рассказал в эфире авторской передачи Бориса Корчевникова на телеканале «Россия-1».

«Когда сериал вышел, меня допытывали: „Почему вы так издеваетесь над Жанной Аркадьевной?“. Я отвечал: „Когда с вами в классе учится девочка, которая вам нравится, что вы делаете? Вы дергаете ее за косы, чтобы она обратила на вас внимание. Вот то же примерно я делаю с Жанной Аркадьевной“. Я-то знаю, что у меня с Ольгой был роман», — улыбаясь, вспоминал Смолкин.

Однако тут же поспешил заметить, что их отношения были непродолжительными: чувства остыли также внезапно, как и нахлынули. Правда, актерам хватило мужества расстаться добрыми друзьями.

YouTube @Cresmix

Как бы не была прекрасна эта история о страстном романе, «вторая половинка» Смолкина, кажется, и не подозревала, что с кем-то встречалась во время съемок на проекте. В беседе с 5-tv.ru Ольга Прокофьева полностью исключила возможность такого стечения обстоятельств, назвав стройную версию коллеги по цеху «бредом».

«Этот бред я комментировать не буду», — заявила актриса.

«Моя прекрасная няня» — комедийный сериал производства «Амедиа» и «Sony Pictures Television», снятый по мотивам американского одноименного проекта. Выходил на экраны с 27 сентября 2004 по 1 января 2009 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актеры сериала «Моя прекрасная няня» вспомнили о последних днях жизни своей коллеги Любови Полищук.

Читайте также

+9° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
74.67
0.73 81.10
0.99
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:57
«Какая чушь!» — Стоцкая опровергла слухи о том, что стала жертвой мошенничества
12:42
Дворецкий из «Моей прекрасной няни» откровенно о романе с Жанной Аркадьевной
12:28
В сирийский город-музей Эбла вернулись археологи и историки
12:25
Грузия выдала России трех граждан, обвиняемых в совершении умышленных преступлений
12:16
Галина Петрова ответила на слухи о свадьбе с Валерием Гаркалиным
12:04
Обнародована переписка принца Гарри с отцом Меган Маркл

Сейчас читают

Диетолог развеял мифы о «легких» продуктах для сжигания жира
Время не щадит никого? Героини «Секса в большом городе» 20 лет назад и сейчас
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок