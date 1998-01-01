Коллеги по съемочной площадке рассказали о последних днях Любови Полищук

Страшное онкологическое заболевание оборвало жизнь талантливой артистки Любови Полищук, однако даже спустя 12 лет ее коллеги с теплотой вспоминают время, проведенное с ней на съемочной площадке. Среди них — Борис Смолкин, исполнивший в сериале «Моя прекрасная няня» роль дворецкого Семенова.

По словам Смолкина, Любовь Полищук, у которой была диагностирована саркома позвоночника, приходила в студию в сопровождении помощника и долго находилась в гримерке. Там она лежала на диванчике пока не наступало ее время появления на площадке. Актриса всегда отыгрывала свои сцены и не позволяла окружающим жалеть себя.

— Любовь обожала такие огромные каблуки, на которых и ходить-то было сложно. А с ее диагнозом нагрузка на кости была еще больше, но она не могла отказаться от этой своей слабости, — приводит слова Смолкина «СтарХит».

Советской и российской актрисы Любови Полищук не стало 28 ноября 2006 года. Работа в ситкоме «Моя прекрасная няня» стала для нее одним из последних этапов в творчестве.

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