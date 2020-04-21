Новые правила пропускного режима вводятся с 22 апреля в Москве

В метро будет не попасть без спецпропуска. Изменения ждут и тех, кто передвигается на личных автомобилях.

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Фото, видео: ТАСС /Бобылев Сергей, 5-tv.ru

Первых пациентов сегодня приняли в Москве — в новой инфекционной больнице, которую возвели всего за месяц. На лечении там находятся пока 12 человек. В столице также ужесточают правила передвижения.

С 22 апреля в метро будет не попасть без спецпропуска. Власти напомнили, что его необходимо оформить за пять часов до поездки. А наличие документа будет проверяться в автоматическом режиме прямо на турникете. Турникеты в подземке и валидаторы в наземном тарспорте не сработают, если проездной не привязан к электронному пропуску.

Категорий пропусков в Москве также остается три — для поездки на работу, в больницу и в личных целях. Но привязать к пропуску можно только номер действующей «Тройки», «Стрелки», месячного «Единого», социальной карты Москвича или жителя Московской области. Другие виды проездных на неделю, на день или на несколько поездок до конца апреля не будут ни продаваться, ни действовать.

Корреспондент МИЦ «Известия» Иван Литомин подробнее.

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