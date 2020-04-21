Больница Святого Георгия в Петербурге получила в дар более пяти тысяч спецкостюмов и респираторов

Бизнес Петербурга активно подключился к помощи медикам. Более пяти тысяч спецкостюмов, комбинезоны, респираторы для работы в реанимации получила больница Святого Георгия от Средне-Невского судостроительного завода. Все это сейчас необходимо врачам, которые находятся на передовой в борьбе с пандемией.

«Петербург славен тем, что мы всегда боремся за свой город. Дружная семья. Поэтому мы одной семьей выступаем в данном случае. У нас даже мысли не было не помочь больнице, поэтому мы купили эти средства. Все то, что необходимо больнице сейчас для работы в круглосуточном режиме», — сказал генеральный директор Средне-Невского судостроительного завода Владимир Середохо.

По словам медиков, привезенных средств защиты им хватит больше чем на две недели.

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