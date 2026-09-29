«Жизнь пронеслась»: мужчина впал в кому и едва не лишился руки после укуса паука

Mirror: мужчина впал в кому и едва не лишился руки после укуса паука

Мужчина едва не умер после укуса паука, которого обнаружил на своей кровати. Об этом сообщило Mirror.

В Великобритании 61-летний Питер Мерфи пережил четыре операции и четыре дня провел в коме, а врачи рассматривали возможность ампутации его правой руки.

Мерфи заметил необычного паука с «прозрачным скелетированным телом и красными глазами». Мужчина осторожно взял его и вынес на улицу, однако уже на следующий день почувствовал дискомфорт в правом запястье. Рука начала краснеть и опухать.

Через несколько дней состояние британца резко ухудшилось. Он уже не мог нормально говорить. В больнице врачи предупредили его жену Тони, что при дальнейшем распространении инфекции руку, возможно, придется ампутировать.

«В тот момент вся моя жизнь пронеслась перед глазами», — вспоминает Мерфи.

Перед операцией мужчину спросили, согласен ли он на реанимацию в случае остановки сердца. Он ответил утвердительно.

Четыре дня в коме и несколько операций

После вмешательства Мерфи провел четыре дня в коме и перенес в общей сложности четыре операции. У него диагностировали некротический фасциит и сепсис.

После пробуждения британцу предстояло длительное восстановление. Ему сделали пересадку кожи, а затем назначили физиотерапию, чтобы вернуть подвижность руки и пальцев.

Тяжелое заболевание совпало для Мерфи с двумя семейными трагедиями. За неделю до его госпитализации умер брат мужчины. Уже находясь в больнице, Питер узнал, что его сестра лежит в палате этажом выше.

Мерфи успел навестить ее и увидеть в последний раз. Вскоре женщина умерла.

«Может быть, это была судьба, что мне попался этот странный паук, из-за которого мне стало так плохо. Он в последний раз свел меня с сестрой», — рассказал мужчина.

После болезни решил полностью изменить жизнь

Пережитое заставило Мерфи задуматься о здоровье. После болезни он набрал лишний вес, испытывал трудности при ходьбе и дыхании, жаловался на проблемы со сном и боли в груди. Ему даже стало тяжело играть с внуками.

Вместе с женой он решил изменить рацион. Супруги отказались от привычной калорийной еды и перешли на более легкие блюда. Они также присоединились к программе снижения веса.

Сейчас супруги занимаются бадминтоном три раза в неделю. По словам Мерфи, проблемы со здоровьем, беспокоившие его после болезни, исчезли, а сам он полностью восстановился.

«Мы попрощались с мыслями о смерти и поздоровались с жизнью», — заключил мужчина.

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