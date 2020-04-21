Инсайдеры уверяют: актриса воссоединилась с певцом Джоном Мелленкампом.

Поклонники заподозрили, что 58-летняя Мег Райан тайно вышла замуж

Фото: www.globallookpress.com /AndreaRaffin©kikapress.com

Фанаты 58-летней Мег Райан заговорили о ее тайном замужестве, пишет портал 7days.ru. По информации инсайдеров, актриса вновь сошлась с певцом и художником Джоном Мелленкампом и на этот раз дошла с ним до алтаря.

Звезда Голливуда обручилась с музыкантом еще в 2017 году. Но прошлой осенью прошел слух, что Райан бросила возлюбленного. Впрочем, они расставались и прежде, а после сходились.

Мэг и Джон начали встречаться еще в 2010-м. Ради нее Мелленкамп бросил супругу Элани Ирвин, с которой прожил около 20 лет. В 2015 году певец оставил и Райан, променяв ее на модель Кристи Бринкли. Мужчина прожил с ней год, после чего раскаялся и вернулся к актрисе. Ему с трудом удалось вымолить прощение.

Косвенно их брак подтверждает кольцо на пальце Мег, похожее на венчальное. С недавнего времени звезда не расстается с ним, как и с помолвочным кольцом от Мелленкампа.

Ранее 5-tv.ru писал, что Галина Петрова ответила на слухи о свадьбе с Валерием Гаркалиным.

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