Мощный пожар произошел на территории промышленной зоны в городе Коломне Московской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В Коломне на 109-м километре трассы М-5 на территории промзоны загорелись деревянные поддоны на открытом воздухе. Общая площадь пожара составляет 700 квадратных метров», — сообщил собеседник агентства.

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Уточняется, что ликвидировать огонь мешает сильный ветер. Кроме того, пожарные вынуждены забирать воду из водоема, который находится в 500 метрах от места возгорания.

Этим утром 5-tv.ru сообщал о сильном пожаре в Новосибирской области — огонь охватил более 250 тысяч гектаров.