В регионе составлено уже 263 протокола на местных жителей, сжигавших траву и мусор.

Огонь охватил более 250 тысяч гектар в Новосибирской области

Фото: www.globallookpress.com

Ландшафтные пожары начались в Новосибирской области. По данным сайта мониторинга Fires.ru в настоящий момент общая площадь возгорания составляет более 250 тысяч гектар. В ГУ МЧС по региону прокомментировали ситуацию.

«В Новосибирской области сотрудники МЧС России возбудили 70 административных расследований и составили 263 административных протоколов по фактам выявленных нарушений требований пожарной безопасности», — цитирует представителя ведомства Тайга.инфо.

Сообщается, что местные жители несмотря на действующий режим самоизоляции выходят на улицу, где сжигают траву и мусор, а также разводят костры.

«Из-за таких действий в регионе сильно увеличилось количество ландшафтных пожаров», — подчеркнули в МЧС.

В настоящий момент на территории региона объявлено о наступлении пожароопасного сезона. Гражданам запрещается сжигать траву и бытовые отходы, разводить огонь на открытом пространстве.

Ранее 5-tv.ru писал, что лесные пожары охватили пять регионов России. Спасателям мешает справиться с огнем сильный ветер.

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