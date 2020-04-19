Кто виноват в пандемии коронавируса? И зачем США искать крайнего?

Главный редактор общественно-политического интернет-издания Виктор Мараховский о том, почему на самом деле американские журналисты обвинили в пандемии китайских ученых и летучих мышей.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Marius Bulling via www.imago-ima; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

На минувшей неделе уставшее бояться и сидеть дома человечество откололо много чего. В Нидерландах, скажем, вслед за Англией начали жечь вышки 5G, потому что они якобы снижают иммунитет и способствуют заболеванию. В Америке пастор, который отказался закрывать свою церковь на карантин и заявил, что его вера так сильна, что победит коронавирус — скончался от коронавируса. А в Калифорнии, больницам которой три недели назад Илон Маск якобы купил тысячу ИВЛ, так ни одного вентилятора и не увидели.

Но самое интересное случилось, безусловно, под конец недели. Общенациональная телекомпания США — Fox News — со ссылкой на свои источники заявила, что СOVID-19 — искусственный вирус, добытый из летучих мышей в Китае в ходе секретного китайского эксперимента в уханьском институте вирусологии.

Зачем китайцам понадобилось такой вирус создавать? Fox объясняет: они хотели доказать, что могут справляться с эпидемиями лучше американцев. Нет, серьезно, это объяснение такое.

Окей, а как же вирус вырвался на свободу? Согласно источникам Fox News, одна из летучих мышей заразила одного из ученых. Может она на него кашлянула; может укусила; может он ее вообще съел! Но дальше, как в дурном Голливуде, покусанный носитель спокойно вышел из лаборатории со смертельными болезнями, без всякого контроля, и пошел себе заражать всех вокруг.

Что тут хотелось бы отметить. Во-первых, если кому-то хочется доказательств, то их — нет. Нет и не будет. Потому что вся эта история, такой очевидный Marvel, что ее даже критиковать неловко.

Китайские дипломаты смогли только развести руками и сказать, что версия об искусственном происхождении вируса, не имеет научных обоснований. Ну а что еще можно сказать на такое? Что летающего железного человека на самом деле нет, а вместо него Маск без вентиляторов?

А во-вторых, конечно, весь этот вброс — очень чистая, то есть очень подлая — политика. Китай уже восстанавливается после эпидемии, а США все еще сидят в беде, причем глубже всех остальных стран. Так что самое время — вбросить в международное информационное пространство хорошее, громкое антикитайское хайли лайкли. Чтобы все, кто должен Китаю, и все, кому тупо нужны деньги — а они сейчас всем нужны — начали требовать от Китая компенсаций. Он, конечно, не даст, но отношения с кем-нибудь да испортит. А ослабить конкурента — это для Америки сейчас все равно что усилить себя.

А еще наконец успокоятся простые незатейливые американцы. У них сейчас тяжелое время, они внезапно с ужасом убедились, что у них, оказывается, не все самое лучшее в мире. И что с эпидемией их страна справляется, кажется, хуже многих других. Так вот — они получают, наконец, объяснение. Это Китай виноват.

На этом месте мы должны обиженно спросить: «Как так? Всегда же были виноваты мы, а что вдруг сейчас Китай?»

Все нормально. На этой же неделе вышла статья New York Times о том, что из-за Путина, русской пропаганды и кремлевских троллей, американцы не верят в медицину, не соблюдают правила безопасности и поэтому повально заболевают. Так что не волнуемся. Мы с вами тоже виноваты.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мария Захарова прокомментировала обвинения США о коронавирусе.

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