Телеведущий передач о моде призвал россиянок не отказываться от макияжа даже дома.

Стилист Александр Рогов дал шесть полезных советов на время самоизоляции

Фото: Instagram @alexandrrogov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Российский стилист и телеведущий Александр Рогов дал шесть советов о досуге и внешнем виде, которые будет полезны в карантине или самоизоляции из-за коронавируса. Его слова приводит издание «7 дней».

«Пока есть свободное время, изучайте полезные модные интернет-ресурсы. Например, подпишитесь на YouTube-каналы Елены Крыгиной и Марианны Елисеевой, Instagram Виктории Соловьевой. Приходите в мою онлайн-школу, где мы с коллегами говорим о базовых правилах, которые помогут сделать свой стиль особенным», — гласит первый совет стилиста.

Тем, кто решится на онлайн-шопинг, он порекомендовал брать только ту одежду, которая ранее примерялась. Исключение можно сделать только для футболок, свитеров, юбок или брюк на резинке. Однако даже в таких случаях нужно внимательно смотреть в размерную сетку и сравнивать значения со своими параметрами.

«Советую купить домашнюю пижаму из немнущегося шелка. Это могут быть удобные широкие брюки на резинке, футболка из такой же ткани или удлиненная рубашка. Можно добавить к комплекту симпатичную домашнюю обувь, например, резиновые тапочки», — дал третий совет Рогов.

В-четвертых, он призвал женщин не отказываться от макияжа. Например, можно сделать «симпатичную гульку с небрежно выбивающимися локонами». В создании обворожительного образа также помогут BB-крем, тушь для ресниц и пудра для щек — этого будет достаточно.

«Проведите ревизию гардероба. Если есть ненужная одежда в хорошем состоянии, ее стоит приготовить, например, для комиссионки и по возможности сдать. Таким образом, вы повторно используете произведенные когда-то вещи, что очень экологично», — гласит пятый совет стилиста.

Наконец, Александр порекомендовал увлечься хендмейдом. Это поможет изменить наскучившую одежду. Например, с помощью хлорки и отбеливателя можно до неузнаваемости преобразить джинсы. Вышивка мулине позволит изменить трикотажный свитер или футболку.

Ранее 5-tv.ru сообщал о полезном совете от Сергея Зверева. Стилист рассказал, как снять наращенные ресницы в самоизоляции.

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Тема:
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