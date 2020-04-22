«А с тобой такое было?»: Темникова намекнула на домогательства в начале карьеры

Экс-участница группы SEREBRO, певица Елена Темникова призналась: за долгие годы работы в шоу-бизнесе ей приходилось многое терпеть. В том числе, и домогательства. Неожиданные подробности вскрылись в одном из последних интервью артистки, которое брала известная телеведущая Тина Канделаки, пишет ФАН.

В начале беседы она поинтересовалась жизнью певицы до участия в знаменитой поп-группе, а затем плавно перешла на тему о домогательствах со стороны начальства.

«Мне поступали такие предложения. Я понимала, к чему идет, и сразу отказывалась. Не скажу, что из-за этого моя карьера как-то замирала, развивалась медленнее. А с тобой такое было?» — откровенно рассказала о личном опыте Тина и обратилась к собеседнице.

На удивление, Темникова не стала отказываться от комментариев на эту сложную и неприятную тему и подтвердила подозрения Канделаки.

«То же самое. Предлагали», — заявила Елена.

Как утверждает издание, есть все основания полагать, что речь шла о ее знаменитом продюсере Максиме Фадееве. Ведь именно он проложил юной девушке дорогу к славе. Сегодня бывшие коллеги по цеху избегают случайных встреч, а в интервью и вовсе не упоминают друг друга. Разве что только в негативном контексте.

Учитывая годы жизни в постоянном стрессе и ожидании чего-то страшного, по окончании беседы опытная Елена Темникова посоветовала юным артисткам пресекать любые попытки домогательств со стороны продюсеров или других авторитетных людей.

«Если вы подписываете контракт с продюсером, обращайте внимание на прошлые кейсы. Если раньше он вставлял артистам палки в колеса, то и с вами так будет. Не надо связываться с теми, кто был замешан в скандалах», — подытожила певица.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что продюсер Максим Фадеев откровенно рассказал о своем романе с участницей SEREBRO.