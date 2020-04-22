ФСБ предотвратила массовое убийство в учебном заведении Тюменской области
За подготовку к совершению нападения задержан 18-летний местный житель.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, ФСБ России
Восемнадцатилетний местный житель задержан за подготовку к нападению на учебное заведение в Тюменской области. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.
«Федеральной службой безопасности РФ задержан житель Тюменской области, 2001 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на одно из учебных заведений региона», — говорится в сообщении силовиков.
Известно, что в ходе задержания у него было изъято охотничье ружье, патроны к нему, а также два охотничьих ножа, аммиачная селитра, средства связи. Кроме этого были обнаружены инструкции из интернета, которые объясняют принцип изготовления взрывных устройств.
Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье — «приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц».
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