ФСБ предотвратила массовое убийство в учебном заведении Тюменской области

Восемнадцатилетний местный житель задержан за подготовку к нападению на учебное заведение в Тюменской области. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности РФ задержан житель Тюменской области, 2001 года рождения, осуществлявший подготовку вооруженного нападения на одно из учебных заведений региона», — говорится в сообщении силовиков.

Известно, что в ходе задержания у него было изъято охотничье ружье, патроны к нему, а также два охотничьих ножа, аммиачная селитра, средства связи. Кроме этого были обнаружены инструкции из интернета, которые объясняют принцип изготовления взрывных устройств.

Региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье — «приготовление к убийству общеопасным способом двух и более лиц».