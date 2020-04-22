«Последний круиз мира» завершится сегодня в Италии. Речь идет о лайнере Costa Deliziosa — единственном туристическом судне, которое продолжало путешествие во время пандемии коронавируса.

В порту Генуи с его борта сойдут две тысячи пассажиров. Среди них шестеро россиян. Кроме того, несколько наших граждан члены экипажа.

Круиз стартовал в начале января. Пока лайнер был в пути, в мире произошла вспышка COVID-19. Поэтому курс судна был скорректирован. На борту заболевших нет. Однако власти Франции заход в порт Марселя запретили.

Тем временем, Нью-Йорк обогнал все страны мира по числу больных коронавирусом. В этом американском штате зафиксировано порядка 260 тысяч случаев заражения, сообщает Университет Джонса Хопкинса. Соединенные Штаты по-прежнему лидер в антирейтинге. Число зараженных во всем мире превысило, по подсчетам специалистов ВОЗ, два миллиона 400 тысяч.

Во Франции обстановка стремительно ухудшается — от COVID-19 там умерли свыше 20 тысяч человек. Такими темпами Пятая Республика может обогнать Италию.

А вот данные по Украине точностью не отличаются. Международные исследователи говорят о шести тысячах больных. Но сколько их на самом деле — неизвестно. Тесты на коронавирус в Незалежной в дефиците. Как и врачи. Средствами защиты их не обеспечивают, поэтому украинские медики стараются уйти в отпуск.

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