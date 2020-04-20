«Бомба»: Нюша в полупрозрачном платье взволновала фанатов
Певица на досуге примеряет свои концертные костюмы, чтобы не заскучать в самоизоляции.
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Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha
Певица Нюша решила присоединиться к популярному челленджу #стоптреникиchallenge, в котором люди в самоизоляции отдают предпочтение нарядной одежде, даже занимаясь домашними делами. Она показалась фанатам в полупрозрачном белом платье, а также попросила их угадать, в каком из клипов она появляется в этом костюме.
«На самоизоляции из крайности в крайность: пижама 24/7 либо концертный костюм. Вообще балуйте себя дома, устраивайте семейные обеды, как если пошли бы в ресторан, или даже на свидания. Не дайте рутине взять вверх. Кстати, вспомните, откуда это платье?» — игриво поинтересовалась певица.
Поклонники быстро показали знание репертуара артистки и разрешили загадку. Не обошлось, конечно, и без комплиментов в адрес звезды.
«А, клип „Наедине“!»
«Платье — бомба»
«Какие ножки!!!»
«А можно без всего?»
«Она слишком красивая для этого страшного мира», — не уставали хвалить Нюшу фанаты.
Впрочем, некоторые отметили, что на фото у нее искажены пропорции тела, так как одна рука «поплыла». Были и те, кто решил, что это обрезанный вариант свадебного наряда девушки.
Кстати, это не первый раз, когда подписчики певицы начинают подозревать ее в не очень умелой обработке фото. Ранее 5-tv.ru писал, как Нюшу заподозрили в использовании фотошопа.
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