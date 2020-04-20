«Бомба»: Нюша в полупрозрачном платье взволновала фанатов

Певица на досуге примеряет свои концертные костюмы, чтобы не заскучать в самоизоляции.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha

Певица Нюша решила присоединиться к популярному челленджу #стоптреникиchallenge, в котором люди в самоизоляции отдают предпочтение нарядной одежде, даже занимаясь домашними делами. Она показалась фанатам в полупрозрачном белом платье, а также попросила их угадать, в каком из клипов она появляется в этом костюме.

«На самоизоляции из крайности в крайность: пижама 24/7 либо концертный костюм. Вообще балуйте себя дома, устраивайте семейные обеды, как если пошли бы в ресторан, или даже на свидания. Не дайте рутине взять вверх. Кстати, вспомните, откуда это платье?» — игриво поинтересовалась певица.

Instagram @nyusha_nyusha

Поклонники быстро показали знание репертуара артистки и разрешили загадку. Не обошлось, конечно, и без комплиментов в адрес звезды.

«А, клип „Наедине“!»

«Платье — бомба»

«Какие ножки!!!»

«А можно без всего?»

«Она слишком красивая для этого страшного мира», — не уставали хвалить Нюшу фанаты.

Впрочем, некоторые отметили, что на фото у нее искажены пропорции тела, так как одна рука «поплыла». Были и те, кто решил, что это обрезанный вариант свадебного наряда девушки.

Кстати, это не первый раз, когда подписчики певицы начинают подозревать ее в не очень умелой обработке фото. Ранее 5-tv.ru писал, как Нюшу заподозрили в использовании фотошопа.

Читайте также

+5° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 65%
74.67
0.73 81.10
0.99
Женщины каких знаков зодиака обходятся мужчине дороже всего

Последние новости

23:16
Путин заявил о замедлении распространения коронавируса в России
23:04
Эксперт с Wall Street объяснил историческое падение цен на нефть
22:53
Мишустин рассказал о дистанционной выдаче сертификатов на маткапитал
22:42
Экономист оценил, как падение цен на нефть отразится на курсе рубля
22:29
Какие профессии оказались самыми востребованными в период пандемии COVID-19
22:18
«Бомба»: Нюша в полупрозрачном платье взволновала фанатов

Сейчас читают

«Слава богу, она не сказала больше»: Никас Сафронов ответил на слухи о романе с Натальей Штурм
Поплавская рассказала, кем считает дочь Шукшиной, после аферы с квартирой
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок