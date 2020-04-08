«Восемь лет чистого счастья!» — Боярская и Матвеев отметили день рождения сына
Актриса трогательно поздравила наследника в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @lizavetabo
Самоизоляция не испортила праздник в семье актеров Максима Матвеева и Елизаветы Боярской. Накануне их старшему сыну Андрею исполнилось восемь лет. Радостное событие отметили узким кругом. Этот момент звезда экрана запечатлела и выложила на своей странице в Instagram. На фото она стоит вместе с мужем и виновником торжества у праздничного торта.
«Сокровище наше, Андрюша, восемь лет! Восемь лет чистого счастья! Расти здоровеньким, веселым, умным, добрым, справедливым, щедрым мальчиком! Ничего не бойся, твоя большая семья всегда рядом, мы тебя очень любим», — написала мама под снимком.
К этому фото Боярская добавила постскриптум для подписчиков. Актриса указала: праздник праздником, но карантин никто не отменял. Она попросила поклонников запастись терпением и наслаждать наступлением тепла, не покидая жилища.
Фанаты звезд поздравили мальчика в комментариях и похвалили их за стойкость в разгар самоизоляции. В тот же день их земляки-петербуржцы массово нарушили карантинный режим из-за теплой погоды.
Ранее 5-tv.ru писал, что Боярская на самоизоляции выразила респект домохозяйкам.
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