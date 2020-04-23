Новый учебный год в российских вузах начнется 1 сентября
Формат обучения, по словам министра науки и высшего образования Валерия Фалькова, будет зависеть от ситуации с пандемией коронавируса в стране.
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Учебный год в вузах начнется 1 сентября, но формат обучения будет зависеть от ситуации с коронавирусом в стране. Министр науки и высшего образования Валерий Фальков также сообщил, как будут проходить госэкзамены.
«Конкретные формы проведения государственной итоговой аттестации устанавливаются вузами самостоятельно, с учетом стандарта. Если стандарт позволяет провести только лишь защиту квалификационной работы и не требует проведения госэкзаменов, то некоторые вузы таким правом пользуются», –сказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
В Министерстве сейчас прорабатывается вопрос о пересмотре стоимости обучения, и обсуждается пакет мер поддержки студентов. В большинстве вузов уже запущена программа по содействию временному трудоустройству.
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