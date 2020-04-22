Уникальный суперкар за 12 миллионов рублей разлетелся на части в ДТП в Сочи
Машина врезалась в дерево. По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал.
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Фото, видео: globallookpress.com, YouTube / СОЧИ 24
Уникальный суперкар Dodge Viper Venom 1000 стоимостью 12,5 миллионов рублей разлетелся на части в результате ДТП на Дагомысском переулке в Сочи. В соцсети появились кадры, на которых видны серьезные повреждения эксклюзивного автомобиля, полученные при аварии.
Как сообщает sochi24.tv, машина двигающаяся по дороге на высокой скорости, врезалась в дерево. К счастью, по предварительным данным, водитель не пострадал.
Однако повреждения суперкара, наверняка, стали сильным ударом для автомобилиста. Машин модели Dodge Viper Venom 1000 было выпущено всего 15 штук. Он оснащен 8,4-литровым двигателем мощностью 1000 лошадиных сил. За 2,9 секунды машина может разогнаться до сотни километров в час.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что утром 22 апреля на Ленинградском проспекте в Москве автомобиль марки Gelandewagen на огромной скорости протаранил столб и несколько раз перевернулся.
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