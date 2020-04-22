Снося столбы: момент ДТП с Gelandewagen в Москве попал на видео
Люксовый автомобиль протаранил столб уличного освещения и несколько раз перевернулся.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Утром 22 апреля на Ленинградском проспекте в Москве автомобиль марки Gelandewagen на огромной скорости протаранил столб и несколько раз перевернулся. Момент аварии зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения.
По прибытию на место ДТП сотрудники дорожно-патрульной службы не обнаружили в салоне машины ни пассажиров, ни водителя. По данным пресс-службы ГИБДД, отчаянный лихач скрылся с места ЧП, как только понял, что натворил.
Согласно последней информации, правоохранителям удалось установить, что автомобиль был взят в аренду через лизинговую компанию. Устанавливать личность водителя ТС, чьи действия привели к происшествию, планируется через владельцев сервиса.
Ранее 5-tv.ru показал жуткие кадры с места столкновения автобуса и легковушки на Кутузовском проспекте в Москве. В результате аварии скончались двое людей.
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