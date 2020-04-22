«Обменяла живот на девочку»: Звезда сериала «Триггер» показала фото на позднем сроке беременности
Откровенный кадр, сделанный несколько лет назад, Светлана Иванова разместила на своей странице в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @artistkaivanova
Российская актриса Светлана Иванова, известная по сериалу «Триггер», опубликовала на своей странице в Instagram архивное фото на позднем сроке беременности. В мае 2018 года звезда родила девочку.
«Два года назад я обменяла этот живот на очень классную девочку», — написала знаменитость в подписи к посту.
На кадре, размещенном в соцсети, актриса позирует в полупрозрачном халатике, под который надет короткий топ. Она слегка придерживает свои волосы руками, при этом опустив глаза вниз.
Такой нежный и романтичный снимок вызвал бурю эмоций у поклонников Ивановой.
«Какое нежное фото!»
«Светик, ты восхитительна!»
«И с тобой произошло чудо!!! Пусть и у нее в жизни будем много чудес!»
«Просто невероятный снимок», — восхищались комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что актриса Светлана Иванова вышла замуж за 58-летнего режиссера Джаника Файзиева.
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