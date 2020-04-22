ТОП-5 имен женщин, которые притягивают людей как магнит

Пять женских имен наделяют их обладательниц даром притягивать к себе людей, пишет сайт Femmie.ru. Как утверждают именологи, они непринужденно заводят знакомства, быстро завоевывают интерес окружающих, с легкостью находят друзей и поклонников.

Алиса

Эта дама вызывает симпатию с первых минут знакомства. Отличается приветливым и дружелюбным характером. Не высокомерна, легка в общении, отчего ее считают приятным собеседником. Алиса необидчива, чувствительна и эмоциональна. Это интересная личность с хорошим воспитанием.

Елена

Женщина с этим именем искренняя, внимательная, впечатлительная и сентиментальная. Она не перебивает в разговоре и проявляет заинтересованность. Елена любит помогать окружающим, почти не проходит мимо чужого горя. При желании способна разговорить любого, отличается хорошим чувством юмора. Это позитивный и приятный человек.

Вероника

Обладательница такого имени отличается обаятельным и ярким нравом. При первом знакомстве она способна произвести сильное впечатление. Вероника эмоциональна, чувственна, обладает особенным очарованием и проницательностью. Она легко подхватывает мысль собеседника. Тонкая и оригинальная личность.

Дарья

Сильная, смелая и остроумная женщина, которая не боится высказать мнение вслух. Причем за словом в карман не лезет. Тем не менее, всегда настроена на позитивное общение и всюду оказывается в центре внимания. Дарья приветлива, сообразительна, активна и легка на подъем. Она настойчива и уверена в себе, но не переходит границы.

Ирина

Незлопамятная и не обидчивая Ирина не переносит свой негатив на других, излучает оптимизм и активность. Она не сидит на месте, обладает быстрой реакцией и сообразительностью. Ей легко найти подход к незнакомым людям. Лидерские задатки она сочетает с нежностью и женственностью. Эта дружелюбная натура открыта в общении и не стесняется душевных порывов.

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