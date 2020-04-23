Новак заявил, что вопрос стоимости бензина находится на ежедневном контроле Минэнерго
При этом глава ведомства отметил, что мир находится в самой активной стадии снижения спроса на нефть.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru
Мир находится в самой активной стадии снижения спроса на нефть. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак.
Хотя, в России, в апреле переработка нефти даже выросла, сообщил министр, почти на 3%. Это связано с увеличением производства дизельного топлива. Вероятно, в мае в связи с мировыми тенденциями ситуация поменяется, но наши предприятия к этому готовы. Новак также отметил, что вопрос стоимости бензина на ежедневном контроле ведомства.
«На сегодняшний день цены стабильны, несмотря на ту волатильность, что мы наблюдаем на мировом рынке. По бензину АИ-92 у нас с начала года цены не выросли, при этом цены на оптовых базах снизились на 3% примерно», — заявил Александр Новак.
Высокую волатильность на мировом рынке нефти в Минэнерго связывают с переполненностью нефтехранилищ. По мнению Новака, ситуация изменится, когда начнет работать сделка ОПЕК+, и страны сократят добычу черного золота. Цены также должны стабилизироваться после снятия карантинных мер.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как министр энергетики РФ прокомментировал рекордное падение цены на нефть WTI. Александр Новак заверил, что страны ОПЕК+ следят за ситуацией и готовы реагировать.
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