Ирина Безрукова перевоплотилась в советскую женщину с плаката «Не болтай!»
Актриса поддержала флешмоб своего коллеги по цеху Константина Хабенского.
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Фото, видео: Instagram @irina_bezrukova_official
Актриса и телеведущая Ирина Безрукова решилась на отважный эксперимент по временной, но кардинальной смене своего образа. 55-летняя артистка приняла участие в благотворительной акции своего коллеги Константина Хабенского.
Суть проекта в том, что любой желающий, соблюдающий режим самоизоляции, повторяет с помощью фотографии сюжет картины известного художника. Безрукова выбрала работу, сделанную художниками Ниной Ватолиной и Николаем Денисовым — знаменитый плакат 1941 года «Не болтай». На грим, по словам Ирины, ушло три часа.
«На фото — моя работа в стиле изотворительность! Сама придумала, сама сняла, сама загримировалась. Творческая самоизоляция не дает заскучать на карантине. Найдите десять отличий», — обратилась она к подписчикам в Instagram.
В ответ поклонники теледивы засыпали ее восторженными комплиментами.
«Ну ничего себе, Ирина, вы смелая, я б на такое воплощение не решилась бы»
«Офигеть! Вы еще и прекрасный гример!»
«Пока видео не глянула, я вас не признала»
Ранее Ирина Безрукова раскрыла поклонникам секрет своего цветущего вида.
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