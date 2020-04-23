Ирина Безрукова перевоплотилась в советскую женщину с плаката «Не болтай!»

Актриса и телеведущая Ирина Безрукова решилась на отважный эксперимент по временной, но кардинальной смене своего образа. 55-летняя артистка приняла участие в благотворительной акции своего коллеги Константина Хабенского.

Суть проекта в том, что любой желающий, соблюдающий режим самоизоляции, повторяет с помощью фотографии сюжет картины известного художника. Безрукова выбрала работу, сделанную художниками Ниной Ватолиной и Николаем Денисовым — знаменитый плакат 1941 года «Не болтай». На грим, по словам Ирины, ушло три часа.

«На фото — моя работа в стиле изотворительность! Сама придумала, сама сняла, сама загримировалась. Творческая самоизоляция не дает заскучать на карантине. Найдите десять отличий», — обратилась она к подписчикам в Instagram.

Instagram @irina_bezrukova_official

В ответ поклонники теледивы засыпали ее восторженными комплиментами.

«Ну ничего себе, Ирина, вы смелая, я б на такое воплощение не решилась бы»

«Офигеть! Вы еще и прекрасный гример!»

«Пока видео не глянула, я вас не признала»

Ранее Ирина Безрукова раскрыла поклонникам секрет своего цветущего вида.