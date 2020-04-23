Анна Седокова рассказала о сексе втроем с женщинами в период «ВИА Гры»

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова решила переориентироваться в ведущую. Певица запустила собственное YouTube-шоу, в котором приглашенные знаменитости общаются с ней на самые пикантные темы. Гостем одного из выпусков стал рэпер и блогер Kyivstoner. С ним исполнительница решила быть максимально откровенной.

Анна Седокова заявила, что какое-то время спала сразу с несколькими половыми партнерами. Правда, по ее словам, это «был ужасный секс втроем». Звезда подчеркнула, что начала экспериментировать вовсе не из любопытства, а из-за большой любви. Соблюдая правила конфиденциальности, поп-дива, однако, раскрыла некоторые подробности личной жизни.

«Это было несколько раз. Я клянусь, что у меня никогда не было секса, когда два парня и одна девушка. Мне кажется, это не очень правильно, какая-то фигня. Считаю, красиво, когда три женщины вместе. И это у меня было в период „ВИА Гры“», — честно призналась артистка.

Анну Седокову, кажется, не приводят в восторг мысли об экспериментах в постели. По ее словам, «проблема секса втроем в том, что ты как женщина не успеваешь сразу и туда, и туда».

«Я же отличница! Поэтому должна и там отработать хорошо, и там», — заявила певица.

Ранее 5-tv.ru писал, что Анна Седокова опубликовала интимное фото с Янисом Тиммой.