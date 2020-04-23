Премьер-министр Мишустин призвал губернаторов работать не только для отчета
По словам главы правительства, многие руководители регионов формально отнеслись к поручению президента о перепрофилировании больниц.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака
«Сравняли счет»: мать Тимати показала детей рэпера от разных подруг
Фото, видео: www.globallookpress.com © Russian Government, 5-tv.ru
В России испытывают пять препаратов для лечения тяжелобольных пациентов, к массовому выпуску готовы новые тест-системы диагностики. Об этом на Координационном совете по коронавирусу сообщил глава Минздрава.
Михаил Мишустин потребовал от губернаторов ускорить темпы оказания помощи заболевшим. Многие из них, по словам премьера, формально отнеслись к поручению президента о перепрофилировании больниц.
Критиковали руководителей регионов и другие министры. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко наблюдал, как слова некоторых чиновников расходятся с делом. Подробности в репортаже.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что за последние сутки в России коронавирусом заразились 5236 человека в 78 регионах. Общее число достигло 57999, из них полностью выздоровели 4420 человека. Проведено более 2,25 миллиона тестов.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 23 апр
- Военные завершают строительство инфекционного медицинского центра под Петербургом
- 23 апр
- Любителям порно начали угрожать заражением коронавирусом
- 23 апр
- Виктория Боня самоизолировалась в особняке экс-возлюбленного во Франции
- 23 апр
- Список хронических заболеваний, при которых проще заболеть COVID-19, увеличился
- 23 апр
- Испанцы на карантине запели по-русски
- 23 апр
- Коронавирус подтвердился у двух домашних кошек в Нью-Йорке
- 22 апр
- «Меня задолбало!» — Лолита пришла в недоумение от чудачеств коллег и журналистов
- 22 апр
- Путин обсудил ситуацию с СОVID-19 с главами Свердловской и Воронежской областей
- 22 апр
- В Подмосковье 60 сотрудников больницы заразились коронавирусом
- 22 апр
- Коронавирус стал причиной смерти врача в больнице в Коммунарке
Читайте также
93%
0.78 83.68
1.06
Нашли ошибку?