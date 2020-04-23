Премьер-министр Мишустин призвал губернаторов работать не только для отчета

По словам главы правительства, многие руководители регионов формально отнеслись к поручению президента о перепрофилировании больниц.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Russian Government, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В России испытывают пять препаратов для лечения тяжелобольных пациентов, к массовому выпуску готовы новые тест-системы диагностики. Об этом на Координационном совете по коронавирусу сообщил глава Минздрава.

Михаил Мишустин потребовал от губернаторов ускорить темпы оказания помощи заболевшим. Многие из них, по словам премьера, формально отнеслись к поручению президента о перепрофилировании больниц.

Критиковали руководителей регионов и другие министры. Корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Лазуренко наблюдал, как слова некоторых чиновников расходятся с делом. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что за последние сутки в России коронавирусом заразились 5236 человека в 78 регионах. Общее число достигло 57999, из них полностью выздоровели 4420 человека. Проведено более 2,25 миллиона тестов.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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