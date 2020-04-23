С места происшествия его увезли на машине скорой помощи.

Мужчина пострадал в результате стрельбы в Петербурге

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Один человек пострадал в результате стрельбы в Санкт-Петербурге. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает 78.ru.

Инцидент произошел ночью рядом с домом № 4 по улице Федора Абрамова в Выборгском районе. Предварительно, между двумя компаниями произошел конфликт, в результате которого в одного из участников выстрелили из травматического оружия.

Пострадавшего молодого человека увезли на машине скорой помощи в медучреждение. Информация о его состоянии уточняется.

Прибывшим на место происшествия правоохранителям не удалось задержать никого из участников стычки. Отмечается, что они могли скрыться на автомобилях Ford Fiesta, Mitsubishi Pajero и Kia Rio.

Ранее 5-tv.ru писал, что подозреваемого в стрельбе по охранникам «Транснефти» нашли мертвым в «Крестах».

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