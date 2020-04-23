При покупке стоит обращать внимание на спектр действия и содержание спирта в обеззараживающем средстве.

В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно выбрать антисептик

Фото: www.globallookpress.com © Komsomolskaya Pravda

Тема:
Эпидемия коронавируса

В период пандемии коронавирусной инфекции антисептик стал невероятно популярным и востребованным товаром. В Роспотребнадзоре объяснили, как правильно выбрать подходящее обеззараживающее средство. Рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.

«Стоит обратить внимание на спектр действия антисептика, содержание спирта, а также внимательно изучить инструкцию для того, чтобы понимать, сколько времени его нужно втирать в кожу и в каком количестве использовать», — сообщают эксперты.

По их мнению, в нынешних реалиях обычный антибактериальный антисептик не подойдет. Нужно выбирать продукцию с широким спектром действия, которая сможет уничтожить и бактерии, и вирусы.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в составе действенного антисептика должно содержаться не менее 60–80% изопропилового или этилового спирта.

В ведомстве также отметили — «потереть антисептик между ладонями в течение пяти секунд недостаточно». Обработка кожи рук не может длиться менее 30 секунд, так как включает в себя: обработку участков между пальцами, а также втирание средства до полного высыхания.

«В инструкциях к некоторым кожным антисептикам есть рекомендации проводить эту процедуру трижды и не менее двух минут, чтобы убить все вирусы», — добавили специалисты.

Ранее 5-tv.ru писал — журналисты выяснили, что лучше использовать в период пандемии: спрей, крем или влажные салфетки.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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