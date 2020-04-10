Легендарные герои советских мультиков рассказывают детям о необходимости оставаться дома.

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Фото, видео: Союзмультфильм

Тема:
Эпидемия коронавируса

Киностудия «Союзмультфильм», Министерство здравоохранения РФ и Национальный медицинский исследовательский центр Здоровья детей представили серию видеороликов и профилактике коронавируса.

Легендарные и любимые герои советских мультиков рассказывают детям о необходимости соблюдения режима самоизоляции в условиях распространения инфекции.

О том, что нужно «домоседствовать», а не «ходить в гости по утрам» напоминает ребятам Кролик из «Винни Пуха». Котенок Гав выясняет у старших товарищей, что нужно делать, когда «самоизоляция». Близкое окружение «Оранжевой коровы» на собственном примере демонстрирует, что сидеть дома — совсем не скучно.

Помимо прочего, прозвучит по-новому полюбившаяся многим фраза Волка из мультфильма Эдуарда Назарова «Жил-был пес».

В пресс-службе Минздрава РФ отметили, что фрагменты любимых мультиков доступны для просмотра на официальных аккаунтах ведомства, Союзмультфильма и НМИЦ Здоровья детей в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о симптомах и признаках коронавируса у детей.

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Тема:
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