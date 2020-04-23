Скончался седьмой пострадавший при пожаре в доме престарелых в Москве

Число жертв пожара в частном доме престарелых «Третий возраст» в Москве увеличилось до семи человек. Как стало известно 5-tv.ru, в реанимации скончался 78-летний Николай Х.

Врачи боролись за жизнь пожилого пациента, пострадавшего при пожаре, в течение почти месяца. Несмотря на их усилия, спасти дедушку не удалось.

Напомним, пожар в доме престарелых на 3-й Мякининской улице в столице случился 8 апреля. Тогда на месте погибли четверо человек, еще двое скончались в больнице. Как писал ранее 5-tv.ru, возгорание началось на цокольном этаже, где помещалась котельная и помещения для персонала. Приоритетной версией изначально следствие назвало неисправность проводки и котла отопления. Позже владельцы дома престарелых «Третий возраст» рассказали свое видение происшествия. По их словам, причиной трагедии стал форс-мажор.