Пятьдесят человек эвакуировано из горящего дома престарелых в Москве
Еще трое спасены. Известно, что большинство из них маломобильные.
Фото: ТАСС/Григорьев Максим
Из горящего четырехэтажного здания дома престарелых на западе Москвы эвакуировано пятьдесят человек. Еще трое спасены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный МЧС.
Известно, что большинство проживающих в пансионате — маломобильные пожилые люди. На место происшествия выехал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
По информации 5-tv.ru, пожар произошел в подвале. Задымление распространилось на все этажи. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Пансионат «Третий возраст», расположенный на 3-й Мякининской улице, проводит реабилитацию пожилых людей после инсульта, инфаркта, перелома шейки бедра, а также с диагнозами — деменция и болезнь Альцгеймера.
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