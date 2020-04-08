Пятьдесят человек эвакуировано из горящего дома престарелых в Москве

Из горящего четырехэтажного здания дома престарелых на западе Москвы эвакуировано пятьдесят человек. Еще трое спасены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный МЧС.

5-tv.ru

Известно, что большинство проживающих в пансионате — маломобильные пожилые люди. На место происшествия выехал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По информации 5-tv.ru, пожар произошел в подвале. Задымление распространилось на все этажи. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Пансионат «Третий возраст», расположенный на 3-й Мякининской улице, проводит реабилитацию пожилых людей после инсульта, инфаркта, перелома шейки бедра, а также с диагнозами — деменция и болезнь Альцгеймера.