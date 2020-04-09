В результате ЧП накануне вечером пострадали 20 человек, четверо из которых погибли.

Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Тема:
Пожар в доме престарелых в Москве

Один из акционеров дома престарелых «Третий возраст» в Москве прокомментировал ситуацию вокруг смертельного пожара, произошедшего накануне, в результате которого четыре человека погибли.

По его словам, на территории дома престарелых регулярно производились пожарные проверки, которые не выявили нарушений.

«Пока был карантин и всех проверяли на коронавирус — результаты оказались отрицательными — в отделении находились две сиделки. Они жили на нижних этажах. Котел или еще что-то взорвался внезапно. Пожарные до этого проверяли котел и все было хорошо. Они сами не могу понять, что произошло. Сегодня в пожарном департаменте говорят, что это был чудовищный форс-мажор. Случилась настоящая беда. Мы уехали оттуда только в полшестого утра. Сейчас все на звонках», — рассказал 5-tv.ru один из акционеров дома престарелых.

Кроме того, собеседник 5-tv.ru отметил, что всем пострадавшим, а также семьям погибших акционеры обязательно окажут финансовую помощь и поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что возгорание в доме престарелых в Москве началось около на цокольном этаже, где размещалась котельная. Очевидцы слышали громкий хлопок, после чего появилось пламя. Здание с первого по четвертый этаж наполнилось дымом за считанные минуты.

В результате ЧП четыре человека погибли, еще 16 пострадали. В их числе оказался и сотрудник экстренной службы, отдавший свою маску одному из постояльцев и надышавшийся угарным газом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет озвучил основную версию пожара в доме престарелых в Москве.

Тема:
Пожар в доме престарелых в Москве
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