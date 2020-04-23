Авторы обращения к главе ведомства призвали найти виновных и добиться для них наказания.

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Расследовать действия оккупационных властей в годы Великой Отечественной войны просят главу СК России Александра Бастрыкина бывшие узники финских концлагерей в Карелии, сообщает РИА Новости. Обращение к руководителю ведомства подписали Валентина Мошникова, Тамара Кардаш, Ленина Макеева и Галина Чапурина.

Авторы обращения отметили, что финскими захватчиками были установлены порядки для мирного населения, основанные на разделении по национальному признаку. Людей подвергали насилию и истреблению, что носило, по их мнению, признаки геноцида. Руководство концлагеря не понесло никакого наказания и ответственности. При этом, по словам авторов письма, имена и звания финских захватчиков, назвать в настоящий момент сложно.

«Мы, нижеподписавшиеся узники концентрационных лагерей города Петрозаводска и живые свидетели антигуманного отношения финских оккупантов, обращаемся к Вам с просьбой провести расследование фактов преступлений командования финских оккупационных войск и их пособников и привлечь их к ответственности за совершенные преступления», — говорится в тексте обращения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что управление ФСБ по Карелии рассекретило и передало в региональный Национальный архив документы, свидетельствующие о военных преступлениях финских фашистов. На оккупированной территории Карело-Финской ССР нацистами было построено 14 концлагерей, шесть из них в Петрозаводске. По факту преступлений финских нацистов СК организовал проверку.

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