Глава S7 дал прогноз возобновления международного авиасообщения
Руководитель авиакомпании также рассказал, каким будет пассажиропоток после окончания пандемии коронавируса.
Фото: www.globallookpress.com /Andrew Surma
Международное авиасообщение возобновится после пандемии коронавируса не раньше апреля 2021 года. Такой прогноз отрасли дал в интервью газете «КоммерсантЪ» владелец авиакомпании S7 Владислав Филев.
По его словам, открыть перелеты между странами раньше не получится из-за вероятной второй волны заболевания. Ее возникновение глава компании связывает с ограничительными мерами, которые принимает государство, чтобы растянуть пик пандемии.
«Меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей, и мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии. И вторая волна опять вызовет те же самые действия со стороны государства», — пояснил свое мнение Филев.
Кроме того, глава S7 спрогнозировал падение пассажиропотока после окончания пандемии с 120 миллионов человек в год до 60. Ранее 5-tv.ru писал о том, что «Аэрофлот» объяснил приостановку продаж билетов на международные рейсы. В компании призвали не искать в данном решении прогнозов по возобновлению международных перевозок.
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