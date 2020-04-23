Ученые прогнозируют пик приближения небесного тела к планете на 29 апреля.

К Земле приближается астероид «в маске»

Фото: www.globallookpress.com /NASA

Астрономы разглядели астероид, приближающийся к Земле. Как сообщает издание Space.com, снимки небесного тела были сделаны в обсерватории Аресибо в Пуэрто-Рико в минувшую субботу, 18 апреля.

Ученые утверждают, что астероид 1998 OR максимально приблизится к нашей планете 29 апреля. При этом расстояние до Земли будет составлять порядка 6,3 миллиона километров. По словам астрономов, если сравнить с тем, как далеко от планеты находится Луна — около 3,85 миллиона километров, то станет ясно, что опасности для человечества астероид не представляет.

Twitter @mcnees

Рассматривая небесное тело, движущееся к планете, ученые обратили внимание на его необычный вид. Перед ним находится как будто полупрозрачная пленка, очень напоминающая медицинское изделие столь популярное в период пандемии коронавируса.

«На этой неделе мы наблюдали за околоземным астероидом 1998 OR2, который выглядит так, будто на нем маска!» — поделились астрономы в Twitter.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «зрелищная» комета с ядовитым ядром приближается к Солнцу.

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