«Зрелищная» комета с ядовитым ядром приближается к Солнцу

Комета C/2019Y4 Atlas приближается к Солнцу и скоро будет видна с Земли невооруженным глазом. Об этом сообщила астроном, сотрудник Московского планетария Людмила Кошман.

«За последние семь лет она может стать самой яркой на нашем небе. Из-за солнечного ветра у нее начинают образовываться хвосты — один газовый, другой пылевой, — которые придают ей особый зрелищный вид», — сказала астроном.

По ее словам, максимально близко к Земле комета подлетит 24 мая. Она будет находиться на расстоянии в 117 миллионов километров. Спустя неделю, небесное тело приблизится на расстояние 38 миллионов километров к Солнцу.

«Приближаясь к Солнцу, комета стремительно начинает испаряться <…> Что будет потом, можно только прогнозировать», — цитирует Кошман РИА Новости.

Согласно прогнозам, со временем яркость кометы будет только нарастать. К концу апреля она достигнет второй звездной величины. Такой же яркостью обладают объекты Большой медведицы. Тогда комету можно будет увидеть невооруженным глазом. На звездном небе она должна светиться зеленым цветом.

Комета C/2019Y4 Atlas была открыта 28 декабря 2019 года системой обнаружения потенциально опасных астероидов ATLAS. В ядре небесного тела находится ядовитое вещество циан, которое обеспечивает зеленое свечение. В прошлый раз комета пролетала рядом с Землей около шести тысяч лет назад. Тогда в Древнем Египте строили великие пирамиды.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что 29 апреля к Земле приблизиться потенциально опасный астероид размером с половину Эвереста. Небесное тело ранее сняли на видео.