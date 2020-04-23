В честь 150-летия вождя глава Кабмина поддержал предложение депутатов Иркутской области.

Мишустин переименовал сибирское село Ленино в Ново-Ленино

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Деревню Ленино в Иркутской области официально переименовали в село Ново-Ленино. Такое распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин по случаю 150-летия вождя мирового пролетариата. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из текста, глава Кабмина поддержал предложение Заксобрания области по переименованию населенного пункта в Осинском районе региона. Согласно последней переписи населения, на 1 января 2015 года муниципальное образование «Ново-Ленино», куда входит село, насчитывало 1283 человек, среди них 37 многодетных семей.

Ранее 5-tv.ru писал, как в условиях самоизоляции в России отметили день рождения Ленина. Из-за эпидемии коронавируса торжества в честь главного революционера страны пришлось сократить до минимума.

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