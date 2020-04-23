Врач спрогнозировал выход России на пик по коронавирусу
Медик отметил, что столица опережает регионы в темпе борьбы с инфекцией.
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Фото, видео: timakov.ru, 5-tv.ru
Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков спрогнозировал выход России на пик заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает РИА Новости.
По его словам, это произойдет с большей долей вероятности в конце мая. Что касается российской столицы, выход на пик по COVID-19, скорее всего, придется на майские праздники.
«Если по России, то это вообще может быть к концу мая», — сказал медик.
Он пояснил, что в Москве процесс распространения коронавируса начался раньше, чем в регионах, поэтому и выход на пик может случиться скорее. В целом, по мнению Тимакова, стабилизация ситуации может ожидаться уже к концу последнего месяца весны, а полное окончание пандемии в стране — к концу лета.
Напомним, по состоянию на 23 апреля в России зафиксировано 62 773 случаев заболевания COVID-19. Летальных исходов 555. Наряду с этим уже 4 891 пациент выздоровел. Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Минздраве РФ сделали свой прогноз на выход России на плато по коронавирусу.
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