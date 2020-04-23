СКР возбудил уголовное дело о геноциде жителей Карелии в годы ВОВ

В ведомстве напомнили, что преступления против человечности не имеют срока давности.

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Фото, видео: Национальный архив Карелии, СК РФ

Уголовное дело по статье «Геноцид» возбудил Следственный комитет России по итогам проверки архивных материалов о массовых убийствах мирного населения Карелии в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Установлено, что после вторжения в Карело-Финскую ССР командованием оккупационных войск и оккупационной администрацией было создано не менее 14 концентрационных лагерей, предназначенных для содержания этнического русского населения, условия проживания, нормы питания и трудовой повинности в которых носили несовместимый с жизнью характер», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что с 1941 по 1944 годы в таких лагерях удерживалось порядка 24 тысяч человек. Из них погибли не менее восьми тысяч граждан, причем среди них более двух тысяч детей. Еще семь тысяч были зарыты живьем, убиты в газовых камерах и подвергнуты расстрелу.

Следователи проводят необходимые процессуальные действия для восстановления полной картины этой трагедии, тщательно изучают архивные материалы. В СК напомнили, что такие преступления не имеют срока давности и не останутся безнаказанными.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывшие узники финских концлагерей обратились к главе СКР Александру Бастрыкину с просьбой расследовать действия оккупантов.

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