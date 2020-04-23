Настя Ивлеева еле влезла в любимые лосины на 30-й день карантина

Карантин дает возможность для придумывания хайпового контента. В интернете сейчас появляется множество мемов, различных шуток и постов на эту тему. Популярный блогер Настя Ивлеева снова записала забавное видео для своих подписчиков. В этот раз девушка затрагивает одну из больных тем многих из нас — потолстели, сидя дома в самоизоляции.

Настя записала на камеру, как пытается влезть в свои лосины разными способами. В итоге девушке это с трудом удается.

«А это я вот просто лосиночки свои любимые решила надеть на тридцатый день карантинушки», — подписала видео блогер.

Instagram @_agentgirl_

Подписчиков, как всегда позабавил контент Насти и отметили, что у них такие же проблемы.

«У меня уже так с двумя парами джинсов было»;

«Я думала это только у меня так»;

«Прям про меня», — пожаловались фолловеры.

Недавно Настя устроила жесткий баттл с рэпером Тимати: артисты выполняли задания друг друга, и каждое новое было экстравагантней предыдущего. Ивлеевой пришлось голой грудью нарисовать картину в прямом эфире в Instagram.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собчак высмеяла «купающихся в макаронах» Бузову и Ивлееву.