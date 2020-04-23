Настя Ивлеева еле влезла в любимые лосины на 30-й день карантина
Блогер выложила забавное видео в Instagram, где поделилась этим грустным известием.
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Фото, видео: Instagram @_agentgirl_
Карантин дает возможность для придумывания хайпового контента. В интернете сейчас появляется множество мемов, различных шуток и постов на эту тему. Популярный блогер Настя Ивлеева снова записала забавное видео для своих подписчиков. В этот раз девушка затрагивает одну из больных тем многих из нас — потолстели, сидя дома в самоизоляции.
Настя записала на камеру, как пытается влезть в свои лосины разными способами. В итоге девушке это с трудом удается.
«А это я вот просто лосиночки свои любимые решила надеть на тридцатый день карантинушки», — подписала видео блогер.
Подписчиков, как всегда позабавил контент Насти и отметили, что у них такие же проблемы.
«У меня уже так с двумя парами джинсов было»;
«Я думала это только у меня так»;
«Прям про меня», — пожаловались фолловеры.
Недавно Настя устроила жесткий баттл с рэпером Тимати: артисты выполняли задания друг друга, и каждое новое было экстравагантней предыдущего. Ивлеевой пришлось голой грудью нарисовать картину в прямом эфире в Instagram.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собчак высмеяла «купающихся в макаронах» Бузову и Ивлееву.
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