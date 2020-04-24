В Ленинградской области введут ограничения для дачников

Губернатор региона попросил петербуржцев заранее закупать все необходимое при поездке на дачу, чтобы не заезжать по дороге из Петербурга в магазины.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

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Эпидемия коронавируса

В Ленинградской области на майские праздники введут ограничения, для дачников. Губернатор Александр Дрозденко поручил главам районов продумать этот вопрос. Сам в качестве примера предложил не пускать дачников в местные магазины.

«Пусть он затаривается по месту жительства продуктами питания на первое время хотя бы. И первые майские дни едет на свою дачу и там самоизолируется. А не так, как у нас, к сожалению, было, когда все дачники приехали и забили наши магазины и сами стояли плечом к плечу, закупая товары первой необходимости», — сказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Губернатор заверил, что границы между Петербургом и Ленинградской областью не закроются. Но в районах с высокой заболеваемостью могут быть введены карантинные меры — с пропускной системой и транзитом без права остановки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Александр Беглов призвал чиновников работать активнее. Губернатор Петербурга заявил о необходимости поддержать горожан деньгами из-за коронавируса.

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Тема:
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