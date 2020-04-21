«Мне предлагают из Жигулей сделать Mercedes»: Беглов призвал чиновников работать активнее

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал своих подчиненных активнее работать из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Несколько ярких реплик из его уст прозвучали на заседании правительства города.

«Надо людей поддерживать, хотя бы какую-то зарплату. Я понимаю без премий, без ничего, но платить. Потому что людям надо каждый день как минимум три раза в день питаться. Это основная задача, чтобы люди были обеспечены деньгами на пропитание. Уже не до жиру, как говорится. И я хочу отметить, что эта проблема кризисная касается всех нас вместе. Санкт-Петербург всегда показывал пример, когда сталкивался с трудностями. И я надеюсь на эту поддержку, в том числе и жителей нашего города. Вместе мы должны преодолеть», — подчеркнул Беглов.

Градоначальник отметил, что на городские власти возложена большая ответственность за подготовку города к противостоянию COVID-19.

«Ни одно правительство в одиночку это не сделает, ни одно Законодательное собрание в одиночку это не сделает. Шестимиллионный город — ты хоть как подпрыгни. Сегодня мне предлагают из Жигулей сделать Mercedes, чтобы переоборудовать непрофильные больницы в другие. Мы что, от хорошей жизни делаем в „Ленэкспо“ госпиталь на 1080 коек», — добавил губернатор.

Беглов согласился, что многие устали от режима самоизоляции, однако людей все равно нужно убеждать оставаться дома.

«Дорогие мои, помогайте удержать людей дома. Все устали, но есть освещение, вода, тепло, есть канализация, работает телевидение, интернет, продукты в магазине есть. <…> Детей сберегите!» — подытожил глава Северной столицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 20 человек скончались в Петербурге за сутки от внебольничной пневмонии.

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