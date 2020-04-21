«Мне предлагают из Жигулей сделать Mercedes»: Беглов призвал чиновников работать активнее
Губернатор Петербурга заявил о необходимости поддержать горожан деньгами из-за коронавируса.
Закрыть
Смотрите также:
Страстная суббота 18 апреля: что категорически нельзя делать за день до Пасхи
Без макияжа и в пижаме: Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 20 по 26 апреля
Поклонники гадают, что за мужчина вместе с Самойловой и детьми красил яйца на Пасху
«По тысяче долларов за подписку»: Деми Роуз решила помочь оставшимся без работы из-за пандемии
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 апреля, для всех знаков зодиака
Приметы на Пасху 19 апреля: Как нужно провести этот день, чтобы привлечь благополучие
Вернувшийся из США школьник рассказал о трудностях, с которыми столкнулся
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 17 апреля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, 5-tv.ru
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал своих подчиненных активнее работать из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Несколько ярких реплик из его уст прозвучали на заседании правительства города.
«Надо людей поддерживать, хотя бы какую-то зарплату. Я понимаю без премий, без ничего, но платить. Потому что людям надо каждый день как минимум три раза в день питаться. Это основная задача, чтобы люди были обеспечены деньгами на пропитание. Уже не до жиру, как говорится. И я хочу отметить, что эта проблема кризисная касается всех нас вместе. Санкт-Петербург всегда показывал пример, когда сталкивался с трудностями. И я надеюсь на эту поддержку, в том числе и жителей нашего города. Вместе мы должны преодолеть», — подчеркнул Беглов.
Градоначальник отметил, что на городские власти возложена большая ответственность за подготовку города к противостоянию COVID-19.
«Ни одно правительство в одиночку это не сделает, ни одно Законодательное собрание в одиночку это не сделает. Шестимиллионный город — ты хоть как подпрыгни. Сегодня мне предлагают из Жигулей сделать Mercedes, чтобы переоборудовать непрофильные больницы в другие. Мы что, от хорошей жизни делаем в „Ленэкспо“ госпиталь на 1080 коек», — добавил губернатор.
Беглов согласился, что многие устали от режима самоизоляции, однако людей все равно нужно убеждать оставаться дома.
«Дорогие мои, помогайте удержать людей дома. Все устали, но есть освещение, вода, тепло, есть канализация, работает телевидение, интернет, продукты в магазине есть. <…> Детей сберегите!» — подытожил глава Северной столицы.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 20 человек скончались в Петербурге за сутки от внебольничной пневмонии.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 21 апр
- Александр Беглов ежедневно сдает тесты на коронавирус
- 21 апр
- Алсу, Долина, Топурия и другие звезды снялись в трогательном клипе о самоизоляции
- 21 апр
- Филипп Киркоров решил продать свои знаменитые костюмы
- 21 апр
- ВОЗ назвала источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2
- 21 апр
- Россияне сыграют первую онлайн-свадьбу за время режима самоизоляции 25 апреля
- 21 апр
- Когда наступит всплеск заболеваемости коронавирусом в Петербурге?
- 21 апр
- Андоленко рассказала, как защитить легкие от коронавируса по методу астрологов
- 21 апр
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 21 апреля
- 21 апр
- В Минздраве призвали обзванивать пациентов с хроническими заболеваниями
- 21 апр
- Скрасить одинокие будни самоизоляции в Мексике предложили питомцами из приюта
Читайте также
70%
1.59 82.62
1.52
Нашли ошибку?