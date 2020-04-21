«Мне предлагают из Жигулей сделать Mercedes»: Беглов призвал чиновников работать активнее

Губернатор Петербурга заявил о необходимости поддержать горожан деньгами из-за коронавируса.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ТАСС / Демьянчук Александр, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал своих подчиненных активнее работать из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Несколько ярких реплик из его уст прозвучали на заседании правительства города.

«Надо людей поддерживать, хотя бы какую-то зарплату. Я понимаю без премий, без ничего, но платить. Потому что людям надо каждый день как минимум три раза в день питаться. Это основная задача, чтобы люди были обеспечены деньгами на пропитание. Уже не до жиру, как говорится. И я хочу отметить, что эта проблема кризисная касается всех нас вместе. Санкт-Петербург всегда показывал пример, когда сталкивался с трудностями. И я надеюсь на эту поддержку, в том числе и жителей нашего города. Вместе мы должны преодолеть», — подчеркнул Беглов.

Градоначальник отметил, что на городские власти возложена большая ответственность за подготовку города к противостоянию COVID-19.

«Ни одно правительство в одиночку это не сделает, ни одно Законодательное собрание в одиночку это не сделает. Шестимиллионный город — ты хоть как подпрыгни. Сегодня мне предлагают из Жигулей сделать Mercedes, чтобы переоборудовать непрофильные больницы в другие. Мы что, от хорошей жизни делаем в „Ленэкспо“ госпиталь на 1080 коек», — добавил губернатор.

Беглов согласился, что многие устали от режима самоизоляции, однако людей все равно нужно убеждать оставаться дома.

«Дорогие мои, помогайте удержать людей дома. Все устали, но есть освещение, вода, тепло, есть канализация, работает телевидение, интернет, продукты в магазине есть. <…> Детей сберегите!» — подытожил глава Северной столицы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что более 20 человек скончались в Петербурге за сутки от внебольничной пневмонии.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
21 апр
Александр Беглов ежедневно сдает тесты на коронавирус
21 апр
Алсу, Долина, Топурия и другие звезды снялись в трогательном клипе о самоизоляции
21 апр
Филипп Киркоров решил продать свои знаменитые костюмы
21 апр
ВОЗ назвала источник происхождения коронавируса SARS-CoV-2
21 апр
Россияне сыграют первую онлайн-свадьбу за время режима самоизоляции 25 апреля
21 апр
Когда наступит всплеск заболеваемости коронавирусом в Петербурге?
21 апр
Андоленко рассказала, как защитить легкие от коронавируса по методу астрологов
21 апр
Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 21 апреля
21 апр
В Минздраве призвали обзванивать пациентов с хроническими заболеваниями
21 апр
Скрасить одинокие будни самоизоляции в Мексике предложили питомцами из приюта

Читайте также

+6° Атмосферное давление 768 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
76.26
1.59 82.62
1.52
Эпоха черного Месяца: гороскоп для всех знаков зодиака на самый опасный период в году

Последние новости

23:36
Александр Беглов ежедневно сдает тесты на коронавирус
23:23
Алсу, Долина, Топурия и другие звезды снялись в трогательном клипе о самоизоляции
23:11
Подозреваемого в стрельбе по охранникам «Транснефти» нашли мертвым в «Крестах»
22:58
Филипп Киркоров решил продать свои знаменитые костюмы
22:46
СК возбудил уголовное дело по факту избиения матерью младенца в Соль-Илецке
22:34
«Мне предлагают из Жигулей сделать Mercedes»: Беглов призвал чиновников работать активнее

Сейчас читают

Представитель Булановой назвал возможную дату ее выписки из больницы
ТОП-5 имен, обладатели которых с ранних лет не терпят вранья
Астролог Василиса Володина предсказала более беспокойный месяц в 2020 году, чем апрель

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок